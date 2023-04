Honderden mensen nemen afscheid van Huub Oosterhuis

Oosterhuis publiceerde door de jaren heen een groot aantal liederen en gedichten en beïnvloedde de moderne denkbeelden over liturgie en kerkelijk leven in Nederland intens. Ook dochter Trijntje zingt zijn liederen.

Huisvriend koninklijke familie

Daarnaast was hij een huisvriend van de koninklijke familie. In 2002 hield hij een preek tijdens de uitvaartdienst van prins Claus. De band van Oosterhuis met de Oranjes gaat terug tot in de jaren 70, toen hij lid werd van een groep kunstenaars die Beatrix en Claus om zich heen verzamelden.

De uitvaart van Oosterhuis is zaterdag in besloten kring in de Westerkerk in Amsterdam. Vrijdagavond was er in het politieke en culturele centrum De Rode Hoed de mogelijkheid voor het publiek om afscheid van hem te nemen.

Vrijbuiter, vader en grootvader

Uit het In Memoriam van Trouw: “In zijn persoonlijke leven groeide Oosterhuis geleidelijk aan uit tot een pater familias, van een ooit geforceerd celibatair levende vrijbuiter tot een vader en grootvader. Hij genoot van de muzikaliteit van zijn kinderen Tjeerd en Trijntje, en werkte de laatste jaren veelvuldig met ze samen. Nadat zijn eerste huwelijk was gestrand hertrouwde hij uiteindelijk met Colet van der Ven.”

Bron: ANP/RTL Boulevard