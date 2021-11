Hópelijk de laatste chemokuur voor Linda Hakeboom

Ze deelt een foto met de medicijnen en schrijft erbij: “Oef. Dit is wel een momentje hoor. Net mijn állerlaatste kuur chemotherapie meegekregen. Nog twee weken en dan ben ik... klaar. Hopelijk voor altijd.”

Nare berichten op internet

Het gaat de laatste tijd goed met Linda. Vorige week was ze genoodzaakt een update rondom haar gezondheid te delen, omdat er nare berichten op het internet rondgingen. Hierin werd geschreven dat haar gezondheid achteruit was gegaan. Gelukkig is dit niet waar.

Nog niet de oude

“Geloof hier alsjeblieft niets van. Tuurlijk ben ik nog onder behandeling, en ben ik bij lange na niet de oude, maar er zijn geen nieuwe kwaadaardige cellen gevonden”, schreef ze.

Het gaat goed

Ze vervolgde: “Naar omstandigheden gaat ’t op het moment hartstikke goed met mij. Als het minder gaat, en ik dat wil delen, dan horen jullie dat wel van mij.”

Steun en liefde

Nu Linda het mooie nieuws mag delen dat ze aan haar allerlaatste chemokuur begint, kan ze op veel steun en liefde rekenen. Onder andere Eva Jinek, Nikkie de Jager, Bridget Maasland, Ruud en Olcay en Chantal Janzen sturen haar lieve berichten onder de foto.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Linda Hakeboom (@lindahakeboom) op 9 Nov 2021 om 1:22 PST

Marilucia: “Borstkanker heeft me ook iets positiefs gebracht”

Bron: Instagram.