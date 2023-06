Hou je van wandelen? SBS zoekt kandidaten voor een nieuw avontuurlijk programma

Wie die hikers precies zijn, weten we nog niet. Je kunt je namelijk nog opgeven als kandidaat (en daarmee een mooi geldbedrag winnen)!

Nieuw wandelprogramma

Het programma krijgt de vorm van een competitie. De winnaars gaan er niet alleen met de eer, maar ook met 50.000 euro vandoor. Volgens de televisiezender gaat het om een leuke uitdaging waaraan iedereen kan meedoen. “Iedereen met een goede reden, ook zonder wandelervaring, kan meedoen aan deze race. Trek je wandelschoenen aan en laat je stappenteller overuren maken.”

Over de vorm en inhoud van het programma is nog weinig bekend en hetzelfde geldt voor de presentator en releasedatum. Maar mogen we SBS zelf geloven, dan wordt het een sportieve uitdaging die kijkers langs de mooiste plekken van Nederland brengt.

Nu al meer uit je wandelingen halen? Loop en luister mee met de nieuwe podcast Libelle Luisterloopje. In Libelle Luisterloopje wandelt Patrick Martens met natuurliefhebbers en experts die verhalen en tips delen waarmee je jouw wandelingen anders gaat bekijken en ervaren. We gaan op pad met een stadsecoloog, een vogelaar, een nachtwandelaar, een boswachter en een mindfulnesstrainer. In zo’n 25 minuten leer je meer over stadsdieren en -planten, insecten en de magie van ’s nachts wandelen, maar ook over de gekke gewoontes van spechten. Via je oren kijk je anders door je ogen.

Verklapt Angela de Jong in onderstaande video wie de presentator wordt van het nieuwe wandelprogramma? En wie de beoogde kandidaten waren?

Bron: SBS