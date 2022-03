Hugo Metsers op non-actief bij eigen acteursopleiding Faaam

“Vanwege de huidige onrust in alle media en om de lessen in alle rust doorgang te kunnen laten vinden, schorten we al mijn lesactiviteiten per direct op tot nadere orde. Ook zal ik voorlopig niet deelnemen aan het kernteam, beoordelingen van studenten en het jureren tijdens audities van aspirant studenten”, zegt Hugo in een verklaring op de website van Faaam.

Grenzen overschreden

De 53-jarige acteur wordt beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Afgelopen zaterdag deden verschillende oud-studenten hun verhaal aan de Volkskrant. Zo zou Hugo vooral bij het vak ‘Functioneel Naakt’ grenzen hebben overschreden. “We wisten allemaal: als er geen naakt te zien zou zijn, dan kreeg je een onvoldoende”, vertelt een oud-student in de krant.

Verklaring

Eerder deze week kwam de acteur en docent met een verklaring. Hij herkent zich niet in de beschuldigingen, maar is er wel van geschrokken. “Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee.”

Bron: RTL Boulevard