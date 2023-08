Huh? Zijn deze gasten van Debbie en Leendert uit ‘B&B vol liefde’ nu een setje?

Twee gasten van B&B-eigenaren Debbie én Leendert zouden namelijk zoenend gespot zijn op het terras.

Let op: in dit artikel vind je ook spoilers over de reünie-aflevering van B&B vol liefde.

Debbie en Joy

Ja hoor, er hangt bij enkele B&B-eigenaren nog altijd liefde in de lucht. Toen Daní haar opwachting maakte bij Joy, kon zijn liefdes-journey pas écht beginnen. De vonk sprong over en de vlam brandt nog volop. Inmiddels is Daní zelfs bij Joy ingetrokken en maken ze samen plannen voor de toekomst.

Ook tussen Debbie en Paul is het nog altijd dikke mik. Ze kunnen dan ook niet wachten totdat de reünie is uitgezonden, zodat Paul vrij kan rondlopen en meehelpen op de B&B van Debbie.

Opmerkelijk ‘B&B vol liefde’-nieuwtje

Juicekanaal ‘Reality-FBI’ deelt berichten dat er nóg een koppel is. Eentje dat je niet verwacht. Harry (een kandidaat van Debbie) is namelijk samen met Thalia (een kandidaat van Leendert) gespot.

Wie is Harry?

Wie is Harry ook alweer? Nou, hunk Harry was degene die op de valreep van B&B vol liefde de competitie nog even aanwakkerde. Al vrij snel bleek de veelbesproken kandidaat toch niet zo lekker te klikken met Debbie. Dus besloot hij te gaan en bleef Debbie alleen over met Paul.

Wie is Thalia?

Bij Thalia hoeven we waarschijnlijk geen uitleg te geven. Zij heeft genoeg indruk achtergelaten. Loes, José, Jorien, Niesje, Susanne én dan ook nog Francisca: de dames bléven maar komen bij de oude watermolen van Leendert in de Ardennen. Bij geen van allen ontstond ook maar een vonkje, alleen met Thalia was het meteen anders. Na een korte break mocht ze uiteindelijk toch terugkeren naar zijn bed and breakfast. De liefde leek op te bloeien, maar in de reünie-uitzending vertelt Leendert dat hij toch geen vlinders voelde.

Zoenen

Zou Harry wél vlinders voelen voor Thalia? De twee zijn dus samen gespot op het terras in Amersfoort. De geheime bron heeft foto’s gedeeld en verklapt zelfs dat het stel zat te zoenen. Wordt vervolgd....

JUICE!! Thalia en Harry vandaag kussend gespot op een terras in Amersfoort! #benbvolliefde pic.twitter.com/lrGchKGSBR — Ellen (@ShiningEllen) 27 augustus 2023

Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers bespreken in deze video de laatste afleveringen van ‘B&B vol liefde’. Ze praten over de ultieme hoogtepunten en leuke nieuwtjes omtrent de B&B-eigenaren. Bovendien ontdekte Matthijs een bijzondere video van Joy in het kunstenaarsdorp Ruigoord:

