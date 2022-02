Dat betekent dat het arme gezin niet alleen een weekje in luxe vertoeft, maar ook nog eens op vakantie gaat. Iets wat ze nooit doen. En ondertussen krijgt hun huis een kleine make-over...

Gran Canaria vs Zoetermeer

Danny en Nadine pendelen tussen Nederland en Gran Canaria, waar ze een appartement bezitten met zwembad én uitzicht op de zee. Een groot contrast met Judith en haar zoons Justin, Oliver en Roy, die in een sociale huurwoning in Zoetermeer wonen, waar ze iedere maand de eindjes aan elkaar knoopt.

Het schrijnende verhaal van Judith

Judith lijdt onder haar financiële situatie sinds het schoonmaakbedrijf dat ze met haar inmiddels ex-partner runde, failliet ging. De grote schuld die openstaat geeft veel stress. Tot overmaat van ramp zet Judiths ex haar in de twintigste week van haar zwangerschap aan de kant. Roy, inmiddels drie jaar, heeft zijn vader nooit gezien.

Door de chronische ziekte endometriose, een pijnlijke aandoening aan haar baarmoeder, is Judith volledig afgekeurd. Met de stijgende prijzen in Nederland wordt het voor de alleenstaande moeder een steeds grotere uitdaging om rond te komen. Ze staat er helemaal alleen voor, maar gelukkig kan ze één week op steun van Danny en Nadine rekenen.

Internationale huizenruil in Steenrijk, straatarm

“We vinden het leuk dat zij dit ook een keer kunnen beleven om leuke momenten en herinneringen samen te maken”, zegt Danny, doelend op hun luxe en zonnige leven op Gran Canaria. Dat is het gezin van Judith zeker van plan om te doen, want ze stralen van geluk als ze horen dat ze naar het Spaanse eiland afreizen. “Dit is gááf, jongens!” Ze weten niet wat ze meemaken als ze eenmaal voet in het appartement zetten. “Dan zie je het uitzicht: waanzinnig. Dat is een uitzicht dat ik niet eerder heb gezien.”

Als klap op de vuurpijl krijgt het gezin voor een week ook nog eens een duizelingwekkende € 1700 te besteden. Dat is heel wat anders dan de € 80 à € 100 waarmee ze in Nederland rond moeten komen.

Kleine make-over

Omdat Judith in Nederland weinig hulp krijgt en de volledige zorg van haar drie kinderen op zich neemt, is er achterstallig onderhoud ontstaan in haar woning. Terwijl Judith geniet van shoppen met haar kinderen en een luxe boottocht, grijpen Danny en Nadine de kans aan om iets terug te doen. Ze zijn het gewend om te klussen en de trap in Zoetermeer kan wel een likje verf gebruiken.

“Er zit helemaal geen verf op de trapleuning”, constateert Nadine. “Het mag wel iets meer aandacht hebben, maar daar is vast geen geld voor.” Ze komen snel in actie: de trap moet geverfd worden en ze hebben voor een prikkie trapmatten op de kop getikt. Het huis krijgt een kleine, maar nodige make-over in een week tijd. Kijkers van het programma kunnen die actie wel waarderen, laat staan Judith zelf. “Superlief”, zegt de moeder verrast.

