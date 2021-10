Humberto Tan: “Als goede mensen zwijgen, laat je het kwaad voortwoekeren”

De presentator ontvangt véél lof op sociale media op het uitzonderlijke, kwetsbare en persoonlijke televisie-item.

Uitspraak Baudet

Persoonlijke kwesties bespreken in je eigen talkshow, dat komt niet vaak voor. Toch doorbreekt Humberto Tan zondagavond deze ongeschreven televisieregel, wanneer hij zich uitspreekt over een zeer omstreden uitspraak van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Die zei: “De kans dat een blanke hetero aids krijgt, is kleiner dan de kans dat-ie door de bliksem wordt getroffen. Die kans is 0,000. Eigenlijk bestaat aids niet, in principe niet, voor blanke hetero’s. Dat komt eigenlijk niet voor”, luidde zijn statement.

Persoonlijke kwestie

Naar eigen zeggen twijfelde Humberto erg of hij zich moest uitlaten over deze uitspraken. Maar omdat het hem persoonlijk raakt, vond hij dat zwijgen geen optie was. “Je geeft iemand een platform, laat horen wat hij zegt en het is ook onzin. Maar tegelijkertijd, als je dat constant blijft doen, laat je het ook voorbijgaan”, aldus Humberto.

Bagatelliseren

“Dit was gewoon te ver, omdat het me persoonlijk raakt”, vervolgt hij. “De broer van Mark Rutte, de broer van Eberhard van der Laan, mijn broer. Alle drie overleden aan de gevolgen van aids. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch, homofobisch sausje.”

Credo Peter R. de Vries

Humberto Tan verklaart waarom hij uiteindelijk besloot niet te zwijgen, maar voor zijn mening uit te komen. “Ik moest heel erg denken aan mijn collega Peter R. de Vries. Dat was zijn credo ook: als goede mensen zwijgen, laat je het kwaad voortwoekeren”, aldus de presentator.

Lof, bijval en complimenten

Op social media ontvangt Humberto Tan veel lof, bijval, steun en complimenten over zijn uitspraken op live-televisie. De naam van de presentator is zelfs trending op Twitter.

Hier kan menig presentator en politicus wat van leren. #Humberto. https://t.co/zKgKIYV2sm — Karolien (@karoliennijhof) 18 oktober 2021

“We zitten ook al jaren in een seksuele lockdown” volgens de ontboezemingen van losbandige @thierrybaudet want “AIDS bestaat helemaal niet voor blanke hetero’s” en “condooms gebruiken is flauwekul, die zijn net als #coronavaccins aan ons opgelegd door Big Pharma”. #sexlockdown pic.twitter.com/tfuiCl40ci — dr. Marina (@mmeeuw) 16 oktober 2021

Groot respect voor Humberto Tan. Soms moet je niet zwijgen, maar de onzin en leugens bestrijden met een helder statement. #humberto #ThierryBaudet #AIDS #leugensenbedrog #rtl4 pic.twitter.com/WZIxHXsJxb — Maarten Brink (@maartenbrink) 17 oktober 2021

Ik krijg soms een beetje jeuk van @HumbertoTan maar na gisteravond heb ik ineens ergens een paar duizend kilo aan extra respect voor hem gevonden. #Humberto — Prikram (Michael) --we are many, more, most -- (@M2theC) 18 oktober 2021

