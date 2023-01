Humberto Tan en vrouw Ineke na bijna dertig jaar uit elkaar

Dat deelt Humberto op Instagram.

‘Normaal gesproken reageer ik niet op privéverhalen in de media, maar het lijkt me nu goed om wél iets te zeggen’, schrijft hij bij een foto van hem en Ineke. ‘Na bijna dertig jaar samen zijn Ineke en ik al een tijd uit elkaar. We hebben samen prachtige jaren gehad, maar gaan op harmonieuze wijze apart verder. Samen met de liefde voor onze kinderen. Verder zullen we er in de media niks over zeggen. Dat houden we privé.’

Geruchten over Humberto Tan

Volgens geruchten ging Humberto tijdens de relatie meerdere keren vreemd. Hij zou onder andere een affaire hebben gehad met presentatrice Dionne Stax. In het programma Waar is de mol? vertelde hij eerder: “Het is niet leuk geweest. Thuis niet, voor mij niet, voor de kinderen niet, voor Ineke niet, voor niemand niet. Het was een jaar vol lessen en nederigheid. Het was absoluut niet fijn. Ik was zo kwetsbaar.”

Humberto en Ineke gingen eerder in relatietherapie. Ze hebben samen drie kinderen: Isa, Julia en Benjamin.

