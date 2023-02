Humberto Tan gaat nog steeds goed om met ex-vrouw Ineke

Wat fijn voor Humberto en Ineke!

Goede gasten en veel energie

Humberto Tan zit vanaf dit weekend weer aan het hoofd van zijn talkshowtafel. Tijdens een nieuw seizoen van Humberto op zondag gaat hij doen waar hij het allerbeste in is: in gesprek gaan met gasten en vermakelijke televisie maken. “Ik sta te trappelen”, vertelt Humberto tegen RTL Boulevard. Met “goede gasten, veel energie en vrolijkheid” wil hij kijkers gaan trekken.

Roerige periode

Humberto heeft een roerige periode achter de rug. Na bijna dertig jaar zijn hij en zijn partner Ineke uit elkaar. ‘Normaal gesproken reageer ik niet op privéverhalen in de media, maar het lijkt me nu goed om wél iets te zeggen’, schreef Humberto bij een foto van hem en Ineke. ‘Na bijna dertig jaar samen zijn Ineke en ik al een tijd uit elkaar. We hebben samen prachtige jaren gehad, maar gaan op harmonieuze wijze apart verder. Samen met de liefde voor onze kinderen. Verder zullen we er in de media niks over zeggen. Dat houden we privé.’

Goed contact met ex

Gelukkig heeft hij nog steeds goed contact met zijn ex. “Heel veel mensen maken zich altijd zorgen om mij op dat vlak, maar ik zou niet weten waarom. Ik ben een volwassen vent van 57 jaar”, lacht Humberto. “Ik en Ineke gaan nog heel goed met elkaar om.”

Bron: RTL Boulevard