Humberto Tan is de eerste gast in ‘Zomergasten’ en híer zal het over gaan

In het programma, een reeks van zes afleveringen, trapt de presentator af met zijn ideale televisieavond. Hij zal met Janine Abbring, de gastvrouw van het televisieprogramma, in gesprek gaan over het belang van interviewen, de kracht van de natuur en entertainment.

Rechtvaardigheid zoals zijn moeder het hem geleerd heeft

Ook deelt Humberto op de website van het programma: “Het zal gaan over het belang van rechtvaardigheid, zoals mijn moeder me dat heeft geleerd.” Humberto groeide op in de Amsterdamse Bijlmermeer, waar zijn moeder maatschappelijk werker was en naam maakte als activist die zich inzet voor de emancipatie van Surinaams-Nederlandse vrouwen.

Tik-tok-fragmenten

Ook zegt hij plannen te hebben voor een paar Tik-Tok-fragmenten. “Mijn Zomergasten-avond is uiteindelijk een weerslag van mijn karakter en een compendium van mijn interesses.”

Bron: Zomergasten (VPRO)