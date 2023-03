Humberto Tan open over racistische ervaring bij NOS sport: ‘Ik ben verbaasd dat ik niet ben gebeld’

Tientallen werknemers maakten melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS sport. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Verbaasd

Als zaterdagavond presentatrice Lucille Werner en verslaggever Frits Wester aanschuiven bij Humberto op zondag, vragen de twee Humberto wat hij als oud-sportverslaggever bij NOS sport vindt van het stuk in de Volkskrant. Humberto’s reactie? “Ik ben verbaasd dat ik niet ben gebeld.”

Racisme en discriminatie bij NOS sport

“In de kop staat namelijk dat het gaat over racisme en discriminatie”, legt Humberto uit. “Nou, als je de afgelopen vijftig jaar naar Studio sport kijkt, is er één gekleurde presentator die is doorgedrongen. Dat ben ik. En ik ben nooit gebeld.”

Racistische ervaring

Dat vindt de presentator jammer, want hij had er wel iets over kunnen zeggen. Bij Studio sport had hij één keer een racistische ervaring. “Ik heb daar toen meteen iets van gezegd. Dit was een radiocollega overigens. Hij zei iets op de redactie met mensen erbij waarvan ik dacht: wat zeg jij nou weer, man? Maar ik ben wel mondig, dus dat had ik mee.”

Menselijke kant

Na de column voor NRC van journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries over seksisme bij de omroep ligt onder andere hoofdredacteur Maarten Nooter onder vuur. Over hem wil Humberto nog wel iets positiefs kwijt. “Met Maarten heb ik ook iets meegemaakt waarvan ik vind dat ik het wel moet zeggen, omdat hij al genoeg shit over zich heen krijgt. En niet om hem vrij te pleiten, maar om ook een andere kant te laten zien.”

“Toen mijn broer op sterven lag, heb ik hem gevraagd of ik onbetaald verlof mocht krijgen, want ik zou naar Suriname gaan. Toen heeft Maarten gezegd: ‘Dat hoeft niet. Je gaat gewoon, betaald. Zolang als nodig.’ Ik zei dat ik niet wist hoe lang ik weg zou zijn: een maand, een half jaar of acht maanden. Hij zei: ‘Jij gaat, dit is te belangrijk.’ Dat is de menselijke kant.”

Angstcultuur

Humberto sprak met verschillende mensen van de redactie van vroeger over het stuk en de onthullingen. Allemaal herkennen ze zich volgens hem in de ervaringen, maar niemand wil reageren. “Ik heb echt wel een stuk of 40 mensen gebeld en gevraagd, maar niemand wil. Dus dat zegt iets over de angst.”

De presentator begrijpt niet dat er nooit iets met de meldingen is gedaan die wel zijn gemaakt. “Dit is een cultuur die niet van nu is. Ik ben al weg sinds 2006. En dit is een cultuur die ik herken, ook van toen.”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hij sprak onder andere met een vrouwelijke oud-collega over de onthullingen. “Die zei: ‘Ja, joh. De keren dat ik bij mijn kont ben gepakt en in mijn tieten ben geknepen, zijn niet op één hand te tellen.’ De presentator voegt eraan toe: “En dat is gewoon niet oké.”

Meldpunt voor wangedrag

Aan tafel gaat het ook over Janke Dekker, de voorzitter van Mores (het meldpunt voor wangedrag in de mediawereld) én vrouw van NOS sport-presentator Tom Egberts, die een hoofdrol zou spelen in het wangedrag. Volgens Humberto is het ‘heel erg onhandig’ dat Janke het onderzoek in twijfel trekt en liever naar haar man luistert dan naar de slachtoffers.

Hoor en wederhoor

“Als ik Janke was, zou ik dat niet doen, want het zijn 32 getuigenissen”, zegt de presentator. “Ik heb mensen gesproken die zich in het beeld herkennen. Ik herken me ook in het beeld. Ik zou me niet gaan beroepen op de objectiviteit van het stuk, want dat stuk is wat heel veel mensen herkennen. Los daarvan: er is hoor en wederhoor toegepast, want Jack heeft gereageerd, Tom heeft gereageerd. Wat moeten ze meer doen?”

