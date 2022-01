Humberto Tan woest op Albert Verlinde na beschuldiging grensoverschrijdend gedrag

Humberto reageert nu woest op deze beschuldigingen.

Ongepaste appjes

Hij laat op Twitter weten: “Albert Verlinde beschuldigt mij van ongepaste appjes naar ‘iedere vrouw die ik leuk zou vinden’ in de periode bij RTL late night. Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte alle gasten na afloop van de uitzending via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The voice.” Aanvullend op die tweet laat hij ook zien hoe hij Albert zelf eens een bedankje via de app stuurde.

‘Wat zijn je motieven?’

Daar laat Humberto het niet bij. In een nieuwe tweet schrijft hij maandagochtend: “Beste Albert, je hebt mij in één adem genoemd met de misstanden bij The voice. We kennen elkaar goed, je hebt mijn nummer en toch heb je mij niet gebeld om je “verhaal” te checken. Er ligt geen klacht bij RTL noch bij Blue Circle. Er is 1 klacht: van jou. Wat zijn je motieven?”

Albert Verlinde beschuldigt mij van ongepaste appjes naar 'iedere vrouw die ik leuk zou vinden" in de periode bij Rtl Latenight. Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte gasten na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice. — Humberto Tan (@HumbertoTan) 16 januari 2022

Zo stuurde ik na de uitzending ook Albert na de uitzending een bedankapp. pic.twitter.com/Eo17msXgx9 — Humberto Tan (@HumbertoTan) 17 januari 2022

Beste Albert, je hebt mij in één adem genoemd met de misstanden bij The Voice. We kennen elkaar goed, je hebt mijn nummer en toch heb je mij niet gebeld om je "verhaal" te checken. Er ligt geen klacht bij RTL noch bij Blue Circle. Er is 1 klacht: van jou. Wat zijn je motieven? — Humberto Tan (@HumbertoTan) 17 januari 2022

Bijval

Het is duidelijk: Humberto is woest. De presentator kan op datzelfde medium op veel bijval rekenen. Zo laten Saskia Noort, Susan Smit en Claudia de Breij weten dat de bedank-appjes die zij weleens van Humberto ontvingen, altijd zeer vriendelijk en hoffelijk waren.

For the record: de bedank-appjes van @HumbertoTan in míjn telefoon zijn altijd hoffelijk en leuk. Misschien moeten iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega’s menen te moeten insinueren — Claudia de Breij (@claudiadebreij) 17 januari 2022

Van alle talkshowhosts die ik heb mogen ontmoeten, is @HumbertoTan de meest gastvrije, hoffelijke en integere. Zijn appjes de dag na uitzending waren altijd correct. Hij gaf je het gevoel dat er geen afstand tussen host en gast bestond. Kom daar nog maar eens om. https://t.co/MPhKhd5URI — Saskia Noort (@saskianoort) 17 januari 2022

Ik kom nog uit de tijd dat de presentator (Barend & Van Dorp) je de volgende dag even persoonlijk belden, @HumbertoTan stuurde altijd een appje. Dat verdacht maken geeft aan dat je het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en zorg voor je gasten niet kent. — Susan Smit (@susansmitauteur) 17 januari 2022

Aangifte

Inmiddels heeft Humberto aangifte gedaan tegen Albert. Zijn advocaat laat in een statement weten: “De heer Tan wordt door Verlinde in één adem genoemd met de ernstige strafrechtelijke misstanden rondom het televisieprogramma The voice. De heer Tan heeft niets met The voice te maken noch zijn dergelijke handelingen aan de orde in of rondom zijn eigen talkshow.”

Bron: RTL Boulevard