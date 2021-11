Huwelijk Astrid Joosten wéér uitgesteld: “De trouwjurk hangt al twee jaar in de kast”

Dat vertelt de 63-jarige televisie-ster aan RTL Boulevard.

Op safari

Op safari toverde haar geliefde Rob Peters twee jaar geleden een touwring tevoorschijn. Het aanzoek kwam totaal onverwachts voor Astrid Joosten, vertelt ze openhartig. “We hadden eerst in een jeep gereden en toen gingen we nog even naar het strand. We zaten er met onze voeten in het zand, hadden gegeten en toen ging hij op zijn knieën”

Aanzoek

Astrid: “Ik had wel door wat dat kon betekenen, maar ik had het zó niet zien aankomen dat ik heel erg schrok, ik zei alleen maar ‘wat doe jij nou?!’”, vertelt ze lachend. “En toen kwam er een aanzoek met een ring die hij de hele reis al bij zich had en met zijn leven had bewaakt”, aldus Astrid.

Weer uitgesteld

Maar vanwege corona is het nog altijd niet van een trouwerij gekomen. De trouwjurk ís er al wel, die hangt in de kast. “We hebben nu weer coronamaatrelegen, dus we geloven niet dat het nu wel een gezellig feest kan worden”, aldus Astrid. “Dus we hebben het weer verplaatst. Naar wanneer weet ik niet. Dus ik word zo langzamerhand de langste verloofde van Nederland geloof ik”, besluit ze grappend.

