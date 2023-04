Huwelijksplannen Gordon nu al van de baan? Zanger wist alle sporen van Gavin uit

In de Telegraaf verscheen gister een artikel waarin stond dat Gordon een tripje naar Australië, het thuisland van Gavin, vroegtijdig afkapte. Hij zou al na anderhalve dag terug naar huis zijn gegaan. Vervolgens besloot Gordon alle foto’s van zijn verloofde van social media te verwijderen. Als RTL Boulevard Gordons management om een reactie vraagt, laten zij weten dat Gordon ervoor kiest om niet op de verhalen te reageren.

In stroomversnelling

Gordon en Gavin ontmoetten elkaar begin dit jaar in Zuid-Afrika. Het was al snel dikke mik tussen de twee en Gordon maakte de relatie meteen bekend op zijn social media. In de maanden daarna ging het erg snel en in maart ging Gavin zelfs op de knieën voor zijn nieuwe liefde. De grote vraag is nu of het nog goed komt tussen de twee óf dat het huwelijk wordt afgeblazen.

Bron: De Telegraaf, RTL Boulevard, Instagram