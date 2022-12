Iconische dansscène haalde Love Actually bíjna niet: Hugh Grant blijkt brombeer

Leuk hoor, al die nieuwe kerstfilms op Netflix, maar niks kan tippen aan het lijstje met klassiekers, aangevoerd door Love Actually. Nadat de film op eerste kerstdag werd vertoond op televisie, was aansluitend een reünie te zien van de acteurs, ter ere van het 20-jarig jubileum van de iconische film. In ‘The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later’ vertellen onder andere Hugh Grant, Emma Thompson en Bill Nighy over wat de film voor hen heeft betekent.

Iconische scène

Als één scène uit Love Actually ons voor altijd bij zal blijven, is het wel de iconische dansscène van de premier, gespeeld door Hugh Grant. In de special vertelt Hugh dat hij deze scène in eerste instantie helemaal niet zag zitten. “Ik zag ‘m in het script staan en ik dacht echt: ik háát het om dat te moeten doen. Ik vond het echt totaal niet leuk, laat staan om het ook nog eens te moeten repeteren eerst.”

Beschamend en perfect

Regisseur Richard Curtis was hiervan op de hoogte. “Hij bleef maar nee zeggen”, vertelt Curtis. “Hij hoopte echt dat we zouden zeggen: jammer, maar dan laten we die scène gewoon gaan. Maar ja, hij moest wel. Het stond in zijn contract.” Het dansje, waarin Hugh in 10 Downing Street helemaal losgaat op ‘Jump’ van The Pointer Sisters, is inmiddels duizenden keren nagedaan op social media. Hugh kijkt er met de nodige schaamte op terug. “Ik heb ook totaal geen ritmegevoel. Ik zit er helemaal naast, vooral als ik aan het begin met mijn billen schud.” Richard is echter dolenthousiast als hij ziet dat Hugh er volledig voor gaat. “Het was beschamend maar tegelijkertijd perfect.”

Brombeer

We kennen Hugh als dé charmante acteur, maar in de special blijkt dat zijn collega’s en hijzelf hem vooral kennen als chagrijnige brombeer. “Zelfs deze rode bank maakte hem al chagrijnig”, vertelt Emma Thompson lachend tijdens een interview. Hugh Geeft aan vaak ongelukkig te zijn, maar daar blijft het niet bij. “Ik ben niet alleen zelf miserabel, maar ik maak iedereen om me heen graag nét zo ongelukkig. Daar knap ik dan weer een beetje van op.”

Succesnummers

Brombeer of niet, Richard Curtis vertelt zonder Hugh Grant waarschijnlijk geen succesvolle carrière gehad te hebben. De regisseur maakte eerder al de razend populaire films ‘Four Weddings and a Funeral’, ‘Bridget Jones’s Diary’ en ‘Notting Hill’, alle met de charmante en hilarische Hugh in de hoofdrol.

Meer diversiteit

Over Love Actually deed de regisseur nog wel een bekentenis. Hij had achteraf gezien graag meer diversiteit in de film gehad. “Er zitten dingen in die ik zou willen veranderen, maar godzijdank verandert de maatschappij ook. Op sommige momenten voelt mijn film nu een beetje verouderd.”

Ongemakkelijk

“Het gebrek aan diversiteit vind ik ongemakkelijk en laat me een beetje stom voelen”, vervolgt hij. “Iedere minuut is er over de hele wereld zo buitengewoon veel liefde dat ik had gewild dat mijn film beter was geweest”, zei hij. “Ik had misschien liever een documentaire gemaakt om dat een soort van te observeren.”

Kijk de iconische dansscène van de premier hieronder nog eens terug.

Bron: RTL Boulevard, CBR.com