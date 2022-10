Iets om naar uit te kijken: dit ‘vrijt’ André Rieu uit in 2023

De serie van André Rieu, die traditioneel in de zomer plaatsvindt, staat gepland voor 6 tot en met 9 juli 2023, zo maakte hij vandaag bekend.

Muzikale activiteiten weer op een hoog pitje

Het was afgelopen zomer voor het eerst – sinds het C-woord roet in het eten gooide – dat de concerten van André weer plaatsvinden. Sinds 2019 stonden zijn muzikale activiteiten op een laag pitje. In 2022 haalde André Rieu dat samen met zijn orkest echter dubbel en dwars in, met een recordaantal van vijftien concerten.

Wereldtournee en kerstconcerten

Vijftien concerten is niet het enige wat André in 2022 uitvoert. Voor het najaar heeft hij bijvoorbeeld nog een wereldtournee door Zuid-Amerika, Oost-Europa, Israël en Portugal op de planning staan. Hij topt af met een aantal kerstconcerten in het MECC in Maastricht, de stad waar hij (alweer 73 jaar geleden) werd geboren.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Terwijl André Rieu op de planken staat, doet Loes Luca héle andere dingen met een Tv-collega.

Bron: AD.nl