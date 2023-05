Igone de Jongh doorbreekt stilte na breuk met Thijs Römer: “Hartenpijn gaat door alles heen”

In januari van dit jaar maakt Igone bekend te gaan scheiden van Thijs Römer. Ze schrijft destijds: “Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen.” Media speculeren destijds dat de breuk waarschijnlijk iets te maken heeft met het feit dat Thijs wordt verdacht van drie online zedendelicten, maar hierover rept ze met geen woord.

We gaan door

Als Fred van Leer tijdens het interview het onderwerp ‘zware periodes’ aankaart, geeft Igone toe dat ze momenteel in zo’n zware periode zit. “Het gaat nu heel erg up en down, maar vooral heel down.” Als Fred opmerkt dat ‘hartenpijn ontzettend kut is’, beaamt Igone dit. “Het gaat door alles heen.” Toch doet ze haar best om positief te blijven. “We gaan door. Ik kan veel hebben, al is dit wel een pittige moet ik zeggen.”

Fijne tips

Voor mensen die ook in een moeilijke periode zitten of hun hoofd even leeg willen maken, heeft ze nog wat tips. Zo vertelt ze dat ze graag met haar hond wandelt en schoonmaakt als het haar allemaal even teveel wordt.

Bron: &C