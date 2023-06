Igone de Jongh over haar statement over Thijs Römer: ‘Dat had ik niet moeten doen’

Igone geeft toe dat ze haar eerdere statement over de relatiebreuk achteraf gezien liever anders had aangepakt.

Vervolging Thijs Römer

Een tijdje geleden wordt bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie Thijs strafrechtelijk gaat vervolgen voor zedendelicten met minderjarigen tussen de 14 en 16 jaar. Igone maakt kort daarop op Instagram bekend dat hun liefdesrelatie voorbij is. Hierna rijst de vraagt of ze ook daadwerkelijk uit elkaar zijn, want ze worden nog meerdere malen samen gespot.

Voor het blok

Wilfred kan het niet laten om hier nog even naar te vragen, ook al voelt hij zich hier naar eigen zeggen ongemakkelijk bij. “Ik moet die vragen stellen, maar aan de andere kant denk ik: waarom moet ik die vragen eigenlijk aan je stellen? Weet je wel, over je privéleven”, zegt hij over de kwestie.”

Als Igone vervolgens antwoordt dat ze niet weet of dat echt nodig is, zet Wilfred haar voor het blok. “Maar het komt omdat je zelf ook dingen op Instagram zet en je geeft het in interviews aan. Waarom is het zo dat je als bekende Nederlander opeens verantwoording moet afleggen?”

Geen verantwoording nodig

Igone geeft in eerste instantie aan dat ze dat zelf ook niet precies weet. Uiteindelijk geeft ze toch antwoord. “Ik heb dat toen gedaan omdat ik dat op dat moment zo voelde. En inderdaad, wat je zegt: heb je verantwoording af te leggen? Nee, in principe denk ik niet. Aan de andere kant wordt het je niet altijd heel makkelijk gemaakt.”

Wilfred geeft hierop aan dat hij zelf nooit zo’n statement naar buiten zou brengen, waarop Igone toegeeft dat ze er inmiddels ook niet meer helemaal achter staat. “Ik kan nu misschien ook zeggen dat ik dat achteraf, heb ik nu bedacht, niet had moeten doen. En ik geef je gelijk dat ik had moeten denken: zoek het allemaal maar uit. Ik heb nu ook wel zoiets van: schijt.”

Acteur en schrijver Thijs Römer was een paar jaar gelukkig met balletdanseres Igone de Jongh. Toch was hij niet altijd de belangrijkste man in Igone’s leven.

Bron: RTL Boulevard