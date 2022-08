Igone de Jongh reageert op beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen Thijs Römer

Zijn vrouw Igone reageert hier nu voor het eerst op.

Beschuldigingen Thijs Römer

Thijs reageerde al eerder op de beschuldigingen. Hij ontkende stellig: ‘Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren. Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver. Ik hoop niet dat het nodig zal zijn, maar als dit niet stopt, zal ik aangifte moeten doen wegens smaad en laster.’

Reactie Igone

Tot nu toe bleef zijn vrouw Igone hierover stil. Woensdag besloot ze op Instagram Stories een vraagsticker te plaatsen. Haar volgers mochten haar alles vragen en zij beantwoordde deze vragen in haar Stories.

‘Dichtbij elkaar blijven’

Een van die vragen luidde: ‘Hoe ben je samen met Thijs door die beschuldigingen gekomen een paar maanden terug?’ Igone antwoordde hierop: ‘Dichtbij elkaar blijven. Heel goed de kinderen beschermen.’ Op de achtergrond is een foto te zien van Igone, Thijs en hun kinderen.

Sexy shoot en meer kinderen

Dankzij deze vraagstickers komen we nog meer over Igone te weten. Zo laat ze weten dat ze best wel eens een sexy fotoshoot zou willen doen voor de mannentitels FHM of JFK. Ook wordt haar gevraagd of ze een kind met Thijs zou willen. Daarop antwoordt ze van niet. Igone is moeder van zoon Hugo (11), Thijs heeft een even oude dochter, Sammie, uit zijn huwelijk met Katja Schuurman.

Onzekerheid en dromen

Haar grootste onzekerheid? ‘Het moederschap.’ Haar grootste droom? ‘In Italië wonen en alleen maar eten en drinken de hele dag.’ Snappen we helemaal, Igone.

Acteur en schrijver Thijs Römer is al een paar jaar gelukkig met balletdanseres Igone de Jongh. Toch is hij niet altijd de belangrijkste man in Igone’s leven:

