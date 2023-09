Igone de Jongh verbreekt haar relatie met Thijs Römer: ‘Mijn hart is verscheurd’

De 43-jarige balletdanseres maakt het verdrietige nieuws bekend in een story op haar Instagram-account.

Igone de Jongh en Thijs Römer

‘Er zijn feiten naar buiten gekomen waar ik op geen enkele manier achtersta en die ver van mijn normen en waarden liggen’, begint de danseres haar verhaal. ‘Mijn hart is verscheurd. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en sterk alleen verder te gaan.’

Turbulente relatie

Igone en Thijs vormden sinds 2016 een koppel met elkaar en stapten in 2019 in het huwelijksbootje. Vorig jaar kwam hun relatie al in moeilijk vaarwater, doordat de acteur in opspraak raakte door seksueel grensoverschrijdend gedrag met drie minderjarige meiden. De Jongh verbrak toen al haar relatie met de acteur, maar kwam daar later toch op terug.

Onlangs bleek dat Römer zich niet alleen schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat hij ook een affaire had met influencer Noor de Groot, die de acteur eerder nog trouwde met zijn beste vriend.

