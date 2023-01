Igone de Jongh verbreekt ‘met een zwaar hart’ relatie met Thijs Römer

‘Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen’, zo schrijft ze.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voor Igone en Thijs was 2021 niet het makkelijkste jaar voor hun relatie. In mei beschuldigt een 20-jarige vrouw Thijs van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen zij 14 jaar was. Thijs ontkende destijds in alle toonaarden en dreigde zelfs aangifte te doen wegens smaad en laster. Als een volger Igone later in het jaar vraagt hoe ze samen met Thijs de afgelopen maanden is doorgekomen, antwoordt ze: ‘Dichtbij elkaar blijven. Heel goed de kinderen beschermen.’

Vervolging door OM

De situatie wordt nog lastiger als het OM in september laat weten Thijs strafrechtelijk te gaan vervolgen voor grensoverschrijdend gedrag. Er blijken maar liefst drie aangiftes te liggen van (destijds) minderjarigen. Het gaat hierbij om online zedendelicten met drie minderjarigen die ten tijde van het delict 14-16 jaar oud waren. Het speelde van eind 2015 tot eind 2017. Er is geen fysiek contact geweest, stelt het OM. De zaak zal ergens dit jaar worden behandeld.

Bron: Instagram