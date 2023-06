Igone de Jongh voelt zich nog steeds de moeder van Thijs Römers dochter Sammie: “Die liefde is voor altijd”

Hoewel haar liefdesrelatie met Thijs voorbij is, voelt Igone nog steeds veel liefde voor Sammie, de dochter van Thijs Römer en Katja Schuurman. Sterker nog, in die relatie lijkt niks veranderd. “Sammie en ik zien elkaar nog regelmatig. Die liefde is voor altijd”, vertelt ze in gesprek met Vrouw. “Ik zie haar nog steeds als mijn eigen dochter. Hetzelfde geldt voor Hugo en Thijs.” Hugo is Igone’s 12-jarige zoon uit haar relatie met Mathieu Gremillet.

Vooral heel down

Toen Igone in mei werd geïnterviewd door Fred van Leer voor een YouTube-video van tijdschrift &C, was ze bloedeerlijk: “Het gaat nu heel erg up en down, maar vooral heel down.” De maanden na haar scheiding gingen haar duidelijk niet in de koude kleren zitten. “We gaan door. Ik kan veel hebben, al is dit wel een pittige moet ik zeggen”, gaf ze toe.

Even knijpen

Inmiddels lijkt ze de draad weer op te pakken. Ze verschijnt deze maand weer op de bühne met een dansgala in Carré en is tevreden met waar ze momenteel staat. “Het leven gaat zoals het moet gaan”, zegt ze tegen Vrouw. “Ik ben blij dat ik nog dans. Soms moet ik mezelf even in mijn arm knijpen. Volgende week sta ik weer in Carré, daar ben ik heel trots op.”

Goed in niks doen

Toch ziet ze zichzelf het in de toekomst rustiger aan doen. “Ik vind het fantastisch om op de bühne te staan, maar ik droom er ook van om na mijn vijftigste naar Italië te verhuizen. Het lijkt me heerlijk om niet zoveel te moeten. Alleen een beetje koken en in huis rommelen. In het coronajaar heb ik ervaren hoe het is om even achterover te zitten. Dat was zó lekker, ik kan heel goed niks doen.”

Bron: Telegraaf.nl