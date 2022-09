‘Ik hou van Holland’-kijkers missen Linda de Mol: ‘Dit format hoort bij Linda’

‘Ik mis Linda nu al’, klinkt het op Twitter.

Werkzaamheden neergelegd

In juli maakte Talpa al bekend dat Rob Kemps tijdelijk het Ik hou van Holland-stokje van Linda de Mol overneemt. De presentatrice legde in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na de onthullingen over The voice of Holland. Haar toenmalige partner en The voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Linda is wel te zien in Miljoenenjacht, maar Ik hou van Holland laat ze nog even aan zich voorbij gaan.

‘Alsof je Messi vervangt’

Rob is enorm blij dat hij het programma mag presenteren, maar hij vindt het ook spannend. Volgens hem voelt het ‘een beetje alsof je Messi moet vervangen’. “Ik vind het daarom een enorme eer dat Linda het mij toevertrouwt en ik heb er mega veel zin in”, aldus de presentator.

Reacties op ‘Ik hou van Holland’

Rob was naar eigen zeggen ‘stiknerveus’, maar heeft zaterdagavond het programma zo goed mogelijk proberen te presenteren. Fans van de spelshow keken natuurlijk wel met een extra kritische bril op. Veel kijkers vinden dat Rob het leuk heeft gedaan, maar ze laten weten dat ze Linda missen. ‘Prima vent, die Rob. Maar dit format is toch echt Linda de Mol hoor. En het liefst ook op RTL4’, schrijft een kijker.

Ik mis echt Linda. De sfeer met Linda is leuker #ihvh #ikhouvanholland — Kim (@Kiimmyy_) 3 september 2022

Ik mis Linda bij #ikhouvanholland 😔 — Marinette (@miraculousesx) 3 september 2022

Is wel even wennen #ihvh met Rob Kemps #ikhouvanholland — Kim van Eijken 🚢🎯 (@KVE1985) 3 september 2022

Mag linda terug ajb #ikhouvanholland — zeeuwswuufje (@sidie1970) 3 september 2022

Prima vent, die Rob. Maar dit format is toch echt Linda de Mol hoor. En het liefst ook op RTL4. En met A-sterren ipv C-sterren of online influencers. #IHVH #ikhouvanholland — Thoiiss (@ThijsH16) 3 september 2022

Ik hou van Holland is zeker anders zonder Linda de Mol, maar ik ben blij dat Rob Kemps zijn eigen invulling aan de presentatie geeft en Linda niet 'kopieert'! Prima zo💪 Leuk dat het programma weer op de buis is! #IHVH #robkemps #sbs6 — Daphne Schippers (@Daphnes94) 3 september 2022

Ik mis het enthousiasme van Linda. Ondanks geen fan van haar. 😂 #IHVH

Ook is het coronadeugformat van 3 mensen aan de desk, om alvast voor te sorteren op de herfst en winter, doorzichtig en SAAI!! — Miss 🦋 (@MissV1989) 3 september 2022

Ik mis Linda,maar ik moet toegeven dat Rob het leuk en goed doet...#ihvh — Yvonne Buitelaar (@YvonShorty) 3 september 2022

Valt mij niet tegen, maar ik mis Linda wel. 🤔#ihvh — RiaSanders (@SandersRia) 3 september 2022

Alhoewel zanger Rob Kemps steeds groter terrein wint aan populariteit, houdt hij bewust zijn vriendenkring klein. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt waarom:

