‘Ik vertrek’-deelnemers stelen harten van de kijkers: “Knap hoe ze met tegenslagen omgaan”

“Wat een mooi gezin”, schrijft iemand lyrisch op Twitter. “Een echte eenheid.” En dit is niet de enige kijker die enthousiast is over het gezin Jansen uit de eerste Ik vertrek-aflevering van 2023.

De familie Jansen uit Ik vertrek

Een emigratie en een verbouwing zijn dingen die niemand in de koude kleren gaan zitten. Zeker als die verbouwing het omtoveren van een enorm vervallen chateau in Marcigny is met maar 110.000 euro én er vijf kinderen mee moeten emigreren.

Vol verbazing kijken de kijkers dan ook naar het avontuur van de familie Jansen. Op Twitter laten kijkers van zich horen: ze hebben medelijden met de vijf dochters van het gezin Jansen, die hun vrienden in Nederland allemaal moeten achterlaten voor de verhuizing naar Frankrijk. En ook maken ze zich enorm zorgen om de verbouwing. Hoe kan het gezin met zo'n klein budget een bouwval opkrikken?

Tegenslagen tijdens de verbouwing

Het duurt niet lang voordat een gloednieuwe ketel loskomt van de muur, de herfstregen door de muren en plafonds het huis binnenstroomt, de vleermuizen het gezin ’s nachts uit hun slaap houden, er brand ontstaat in de schoorsteen en de jongste dochters in tranen zijn. Het budget wordt in rap tempo minder. Hoe komt het gezin deze emigratie door?

Louter positiviteit

Geloof het of niet, maar dat doen de Jansens met niets dan positiviteit. Vader Ray en moeder Margriet blijven ondanks de tegenslagen liefdevol en geduldig, ook naar elkaar. Zo staan ze na al het gedoe nog glimlachend samen de bedden te verschonen en terug te blikken op een roerige tijd. Ook kijken ze vol enthousiasme vooruit naar de periode waarin ze wat meer tijd voor elkaar hebben.

Supertrots op hun dochters

Ray en Margriet praten met veel liefde over hun dochters. De dochters die de grote stad en hun vrienden missen, die moeite hebben vrienden te maken in Frankrijk, omdat ze nog grotendeels communiceren met handen en voeten, maar die toch blijven lachen en hun ouders zonder morren helpen bij alle taken in huis. “Ik vind het echt heel knap van ze”, zegt vader Ray liefdevol. “Ik ben supertrots op ze!” voegt Margriet daaraan toe.

Kijkers zijn lyrisch

De positiviteit van het gezin Jansen komt over bij de kijkers. Waar ze in het begin van de aflevering vooral nog kritisch waren over de emigratie- en verbouwplannen van het gezin, worden ze naarmate de aflevering vordert alleen maar positiever. Op Twitter delen de Ik vertrek-kijkers massaal hoe veel respect ze hebben voor de familie Jansen en met name voor de dochters.

Wat een mooi gezin een echte eenheid, zonder mopperen pakken die meiden aan, een vertrouwd leven opgegeven en kijk hoe super ze het doen. Het huis is prachtig geworden #IkVertrek — anemoon (@caprediem71) 1 januari 2023

Respect voor dit leuke gezin #ikvertrek — Eric (@EricUnen) 1 januari 2023

Mooie #ikvertrek deze keer, toch knap hoe ze met de situaties omgaan.

Veel geluk gewenst! — Lammy Gruisinga (@LammyGr) 1 januari 2023

De échte helden in de familie Jansen uit Almere die vanavond te zien waren bij #ikvertrek zijn voor mij die vijf prachtige dochters, de meeste met heel mooi rood haar, die zonder onvertogen woord accepteerden dat ze hun vertrouwde omgeving en vrienden achter moesten laten. — Marius Wanders (@MariusWanders) 1 januari 2023

Erg leuk gezin. Ik gun het ze van harte. #ikvertrek @ikvertrek — Donny van Aalst (@tmvanaalst) 1 januari 2023

Wat een bijzonder gezin, met hun rust en vertrouwen en die mooie roodharige dochters (en de donkerharige) en wat is het een prachtig gebouw en wat mooi opgeknapt al.



Ik word blij van zulke mensen. #IkVertrek https://t.co/UuRGTy4vpZ — Esther✨⚓️Kapitein (@estherroddav) 1 januari 2023

Bron: Avrotros, Twitter.