‘Ik vertrek’ keert terug met een speciale XL-versie

Twee gezelschappen in ‘Ik vertrek XL’

In Ik vertrek XL maken we kennis met opsporingsambtenaar Rinse (59) en zijn vrouw Francine (54). Al jaren dromen ze over een toekomst in een warm land. Na vijf vakanties op Bonaire, komen de twee tot de conclusie dat dit de plek is waar ze zich thuisvoelen.

Bonaire

Rinse en Francine verruilen hun woning in Voorthuizen voor een stuk grond in het Caribische gebied. Samen met hun vrienden en aannemers Oscar (28) en Vanessa (33) bouwen ze een appartementencomplex voor toeristische verhuur. Later haken ook hun oudste zoon Jan (26) en schoondochter Fabienne (22) aan. Toch gaat het avontuur niet helemaal zoals Rinse en Francine hadden verwacht. Naast dat het afscheid zwaar valt, is hun huisvesting nog niet geregeld. Ook komen ze erachter dat het er op Bonaire anders aan toe gaat dan in Nederland.

Italië

Het andere gezelschap dat wordt gevolgd, zijn Hans (63) en zijn vrouw Marja (60). Het koppel runt al jaren een vloerenbedrijf, maar droomt ervan om te vertrekken naar Italië. Samen met hun vrienden Ada (62), Wim (63) en huisvriend Renzo (42) hebben ze hun oog laten vallen op een ‘pand met potentie’ (lees: rotte kozijnen en een dak met gaten) in het Italiaanse plaatsje Friuli. Vanuit deze plek willen ze groepsreizen organiseren, inclusief schilderworkshops en wijnproeverijen.

Verlies

Net als de Bonaire-gangers lopen Hans en Marja ook tegen van alles aan: naast dat er veel geld moet worden geïnvesteerd in het pand, is de koop ook nog niet rond. Er zijn tientallen erfgenamen die bezwaar mogen maken tegen de verkoop en daar nemen ze alle tijd voor. Daarna gebeurt het onvoorstelbare: op 21 januari 2022 overlijdt Hans. Lukt het de groep om de draad na dit verlies op te pakken en hun gezamenlijke droom alsnog te verwezenlijken?

