‘Ik vertrek’-kijkers dol op Marcel, Walter en dragqueen Charlotte

Marcel en Walter hebben de afgelopen jaren veel tegenslagen gekend. In een korte tijd verloren ze negen vrienden en Walter verbrijzelde zijn heup. Het koppel besloot daarom dat het tijd was om hun droom achterna te gaan: een bed and breakfast openen in het Spaanse Jávea.

Marcel, Walter en Charlotte in ‘Ik vertrek’

In Ik vertrek zagen we de mannen in hun nieuwe villa van vijf vertrekken. Daar moest wel een boel aan gebeuren, want de mannen vonden de badkamer bijvoorbeeld ontzettend gedateerd. Of zoals Walter het verwoordde: “Het komt allemaal weer in de mode. Dus als we het laten zitten, zijn we gewoon helemaal hip.”

En toen was het geld op

Het huis kostte het koppel € 650.000. Voor de verbouwing was dan nog € 25.000 over. Op zich verliep dat vrij voorspoedig, een kleine lekkage niet meegerekend, totdat het geld op was.

Om aan geld te komen besloot Walter als zijn alter ego Charlotte aan het werk te gaan in een bar. Walter is namelijk ook dragqueen. Hij hoopte dat Marcel door zijn bijbaan een beetje minder over geld zou gaan zeuren, want daar werd hij ‘helemaal nerveus van’.

Hoewel de eerste gasten inmiddels hadden geboekt, kreeg het koppel toch te maken met ellende. Walter brak zijn voet, kreeg een jichtaanval en hun hond Claire kon niet meer naar buiten wegens loslopende pitbulls in de buurt. Maar uiteindelijk kwam het dan toch allemaal goed.

Nieuw tv-koppel?

De kijkers thuis zijn onder de indruk van het koppel, hun liefde voor elkaar en dragqueen Charlotte.

Als Marcel ziet dat zijn partner ongelukkig is geworden in Nederland, en dan vervolgens samen de stap samen om naar Spanje te verhuizen zodat ze weer samen gelukkig kunnen zijn.

Dat getuigt van echte liefde. Mooi. #ikvertrek pic.twitter.com/X8gTa8KD9x — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 28 januari 2023

Wat een plezier, jezelf zijn, je kerel die voor 100% achter je staat.



Wat een plezier, jezelf zijn, je kerel die voor 100% achter je staat.

Ik word hier blij van!!! ❤️#ikvertrek

Leuke aflevering van #IkVertrek Grote kans dat zij vaker op tv komen.

Hoe gaat het nu met Walter, Marcel en Charlotte van ‘Ik vertrek’?

Inmiddels gaat het gelukkig goed met Walter en Marcel, laten ze weten op de website van Ik vertrek. Charlotte is een begrip aan de Costa Blanca en treedt één tot twee keer per maand op. Ze doet ook aan bingo’s en huwelijksceremonies.

Marcel heeft daardoor de rol van gastheer van de B&B op zich genomen, maar het idee is dat ze dat in de toekomst meer samen gaan doen. Ze schrijven: “Elke dag voelt als vakantie, het weer is heerlijk, de mensen zijn vriendelijk, en er is weinig stress. We wandelen veel en ontdekken elke week nieuwe prachtige wandelroutes. De kustlijn met z’n prachtige grillige rotspartijen, en romantische baaitjes, blijft fascinerend.”

