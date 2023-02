‘Ik vertrek’-kijkers zijn helemaal weg van Jelle en Dennis: ‘Wat een lieve jongens’

Jelle en Dennis verhuizen in de aflevering in kwestie naar Saint-Bonnet-de-Condat. De kans is groot dat je nog nooit van dit dorp hebt gehoord; in de winter wonen er slechts 25 mensen en in de zomer ongeveer 140.

Obstakels

De twee heren hebben grootse plannen in het dorp: ze willen een camping, bar én supermarkt beginnen. Iets waar de locals enorm blij mee zijn. Zo staat zelfs de burgemeester klaar om het stel te ontvangen bij hun nieuwe woning. Uiteraard moet er nog wel het een en ander gebeuren voordat Jelle en Dennis hun eerste gasten kunnen ontvangen. Zo krijgt het stel een aantal onaangename verrassingen voor de kiezen, zoals een hardnekkige boktorrenplaag, lekkages en extra hoge kosten.

Enthousiaste locals

Jelle en Dennis laten zich echter niet uit het veld slaan: de mannen blijven positief en bouwen onverminderd door. Gelukkig lopen, na het verhelpen van de genoemde obstakels, de zaken gesmeerd. De opening is één groot feest en de bewoners van het dorp zijn positief. “Er was hier drie jaar lang helemaal niemand. We leven helemaal op nu zij er zijn. Het is geweldig”, zegt een enthousiaste local.

Reacties ‘Ik vertrek’

Vaak staan de afleveringen van Ik vertrek in het teken van een hoop drama, maar het avontuur van Jelle en Dennis is al met al een geslaagd project. Sommige kijkers vinden de aflevering daardoor saai, anderen vinden zo’n ongecompliceerde aflevering juist wel fijn. Over één ding zijn de kijkers het in ieder geval eens: ze zijn helemaal weg van de twee mannen. ‘Leuk stel. Je gunt ze succes’, schrijft een kijker.

Dat hebben Dennis en Jelle mooi gedaan met hun camping in Saint-Bonnet-de-Condat. Goed zo mannen. #ikvertrek — Miriam 💖 (@mboschnl) 16 februari 2023

Beetje saai deze aflevering: de mannen zijn nog niet gewond, geen natuurramp of relatiebreuk🤣🤣...#ikvertrek — Deallerliefste (@Deallerliefste2) 16 februari 2023

Leuk stel. Je gunt ze het succes. #ikvertrek — Marcel (@BakkerMarcel024) 16 februari 2023

Heerlijk zo'n ongecompliceerde aflevering #ikvertrek — Lakmé (@Veritas12345678) 16 februari 2023

Leuke kerels, maar sáái deze aflevering.🥱 #IkVertrek. — JoBouwknegt (@WatsonDalena) 16 februari 2023

Nahhh lieve jongens, hoop dat alles goed gaat daar!#IkVertrek — KarinMarianne (@karinmarianne84) 16 februari 2023

Leuk voor ze dat het goed gaat maar voor ons kijkers is het wel een beetje saai. #ikvertrek — mariska hummel (@hummema) 16 februari 2023

Wat een feelgood aflevering van #IkVertrek. Fijn dat dit er ook weer eens tussen zit. Heb genoten. — Gerard Himself (@GerardHimself) 16 februari 2023

Fijn om te zien dat het de heren goed gaat… #ikvertrek — Thijs Lippie (@ThijsLippie) 16 februari 2023

Kijk dit is nog eens een geslaagd project #ikvertrek — nee (@wowanewtwit) 16 februari 2023

Ik vertrek is op donderdag rond 21.30 uur te zien op NPO 1. Hier kun je de aflevering van Jelle en Dennis terugkijken.

Bron: AVROTROS ik