Iliass Ojja krijgt geen medische hulp in ‘Expeditie Robinson’ na naald in zijn voet: “Ik voelde me niet serieus genomen”

Nadat hij van de productie niet de medische hulp krijgt waar hij naar verlangt, besluit Iliass dat hij naar huis wil.

Einde oefening voor Iliass Ojja in Expeditie Robinson

Wat een pech voor Iliass: na een tot nog toe succesvolle expeditie trappen in een naald op het strand... Het geluk is niet met hem die dag. Bovendien is het schrikken als je er na de prik in je voet achter komt waar je in gestapt bent.

“Ik ben mijn voet gaan ontsmetten en heb de naald meegenomen voor onderzoek, want je weet niet waar die naald voor gebruikt is. Die gedachte maakte me angstig”, legt hij uit.

Medische hulp

De acteur vraagt vanzelfsprekend om medische hulp bij het team van Expeditie Robinson. Ze beloven dat hij dat krijgt, maar er is die avond bij de eilandraad geen dokter te bekennen en de dag erna óók niet. “Toen de volgende ochtend de cameraploeg van de boot afstapte zonder dokter knapte er iets. Het voelde alsof ik niet serieus werd genomen.”

Daarop besluit Iliass om zijn tas te pakken en met de boot naar het vasteland te gaan, zodat hij het vliegtuig naar huis kan nemen om zich daar te laten onderzoeken.

Hoe gaat het nu?

In een terugblik vertelt Iliass dat het goed met hem gaat. Desondanks baalt de acteur dat hij eerder uit het spel is gegaan dan hij zou willen. “Ik heb het tot dag twintig enorm naar m’n zin gehad en vrienden voor het leven gemaakt. Natuurlijk had ik langer willen blijven. Dit was altijd een droom van mij, maar misschien had het zo moeten zijn.”

Expeditie Robinson is op maandag om 20.30 uur te zien op RTL 4.