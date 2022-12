Illusionist Victor Mids (35) vader geworden van een dochtertje

Het kleine meisje heeft de naam Nola gekregen. Dit bevestigde de Mindf*ck-illusionist dit weekend aan Shownieuws.

Knap stel

Victor en Myrthe hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie geneeskunde. Myrthe is basisarts en volgens haar Instagram-pagina houdt ze verder erg van reizen en koken. Ze heeft zelfs een blog met recepten. Veel foto’s van het koppel zijn er niet. Toch werden ze op de première van Robin Hood (2018) wél samen gespot.

Leuk babynieuws voor Victor Mids

Het stel is sowieso erg gesteld op hun privéleven. De twee hebben nooit bekendgemaakt dat ze in verwachting waren van hun eerste kindje. Ook hebben ze (nog) niets over dit leuke babynieuws op social media gedeeld. Nola is inmiddels al dik drie weken oud en de bevalling is gelukkig goed verlopen.

Oudejaarsspecial

Ondanks dit leuke nieuwtje heeft de illusionist niet stilgezeten. Speciaal voor Oudejaarsavond heeft de Victor weer een hoop trucs uit de hoge hoed getoverd. En niemand minder dan Heel Holland Bakt-juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden zijn te gast in deze speciale uitzending. De Mindf*ck Oudejaarsspecial is op 31 december te zien op NPO1, vanaf 21.40 uur.

Victor Mids en vriendin Myrthe op de première van Robin Hood in 2018. Beeld Brunopress

Bron: Shownieuws