Ilse DeLange irriteert Duitse kijkers bij talentenjacht

De afgelopen jaren zat de Duitse liedjesschrijver Dieter Bohlen altijd in de jury, maar dit jaar moet Ilse het samen met Florian Silbereisen en Toby Gad doen. Zij zijn allebei bekend van het schlagertrio Klubbb3 met Jan Smit. Met z’n drieën gaan ze op zoek naar de volgende Duitse superster.

Kritisch publiek

Dit keer moeten niet alleen de kandidaten de kritische blik van het publiek onder ogen zien. De Duitse kijkers zullen ook de jury zeer streng onder de loep nemen. In de eerste afleveringen wisten Ilse en haar collega’s indruk te maken met humor, maar bij de tweede aflevering begint Ilse het publiek al steeds meer te irriteren. Dit komt allemaal door een specifieke gewoonte van de Twentse zangeres.

Luid meezingen

Ze laat zich namelijk zo meeslepen door de optredens van de kandidaten, dat ze regelmatig luid meezingt. Een absolute no-go voor veel kijkers. Het gaat tenslotte om de zangprestaties van de kandidaten en niet die van de succesvolle zangeres. Op Twitter uiten sommige mensen hun frustratie over het gedrag van Ilse. “Het lijkt wel de Ilse DeLange Show! Het wordt een beetje vervelend”, schrijft een Duitse kijker. Een andere tweet luidt: “Zing alsjeblieft niet de hele tijd mee, dat stoort. We weten dat je kunt zingen.”

De grens over

Het is voor Ilse niet de eerste keer dat ze op de Duitse televisie verschijnt. In 2020 deed ze al eens mee aan Sing Mein Song, de Duitse versie van Beste Zangers. Eerder nam ze ook deel aan Let’s Dance, maar vanwege een blessure moest ze stoppen. Op de Nederlandse televisie kennen we Ilse natuurlijk als coach van The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior.

Na de deelname aan het Songfestival ging het niet zo lekker tussen Waylon en Ilse de Lange. Zó kwam het uiteindelijk weer goed tussen de twee:

Bron: Gala.de