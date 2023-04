Ilse DeLange reageert op de Songfestivalperikelen: “Zielig, maar ik hoop dat het goed komt”

Ilse was de laatste jaren actief betrokken bij het Eurovisie Songfestival. In 2014 stond ze zelf op het podium met Waylon als The Common Linnets en werd ze tweede. In 2019 begeleidde ze Duncan Laurence naar de overwinning. Duncan is nu verantwoordelijk voor het liedje Burning daylight waarmee Mia & Dion het podium op gaan in Liverpool.

‘Niet goed’

De zangeres heeft te doen met Mia & Dion, zegt ze tegen RTL Boulevard. “Ik constateer net als alle mensen die thuis zitten te kijken: wat er gebeurd is, dat is natuurlijk niet goed. Ik vind het zielig voor de mensen die hier nu eigenlijk heel erg van moeten genieten. Ik hoop dat het nu bijdraait en wat er gemist is, nu goed gaat. Ook voor Nederland hoop ik dat we straks allemaal verrast zijn dat het toch goed komt. Ik gun het jonge artiesten en dit moet eigenlijk een kickstart zijn van hun carrière.”

Ilse heeft geen contact met Duncan

Ilse weet wat er nodig is voor een goed optreden. Ze begeleidde Duncan van begin tot einde met zijn optreden in 2019. De succesvolle zangeres spreekt hem inmiddels nauwelijks meer.

“Ik heb geen ruzie. Het is bekend dat we nauwelijks contact hebben met elkaar. Dat is helemaal niet onnatuurlijk. Op een gegeven moment is zijn song Arcade zo groot geworden. Er moesten echt andere mensen bijkomen die hem verder konden helpen dan ik dat kon. En dat is goed. Ik wens hem daar het beste in.”

Bron: RTL Boulevard