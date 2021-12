In 2022 doen de Meilandjes het rustiger aan: “We gaan wat meer op de rem trappen”

In de koffiepauze van de show spreekt Veronica Superguide de realitysterren en geeft Erica Meiland aan dat de familie volgend jaar op “de rem gaat trappen”.

Meilange dagen

Veronica Superguide vroeg de Meiland-dochters wat ze vinden van alle drukte en aandacht die hun ouders krijgen. “Ze zouden het wel wat rustiger aan mogen doen,” zegt Maxime Meiland. Zus Montana is het daar helemaal mee eens. “Ze nemen veel te veel hooi op hun vork. Soms zijn ze acht dagen achter elkaar op pad; dat is niet goed voor een mens.” De zelfbenoemde “motor achter de Meilandjes” Erica knikt en maakt het definitief. “We gaan wat meer op de rem trappen volgend jaar.”

Chateau Bijstand

Erica kondigde eerder aan dat de familie wel met een nieuw programma komt, namelijk Chateau Bijstand, waarin het gezin - minus Montana - moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Het programma is nog niet begonnen, maar zorgt nu al voor ophef. Dat was niet de enige controverse, want Erica Meiland zorgde ook al voor veel ophef na haar uitspraken over moslims.

Het hele interview is te lezen in de nieuwe editie van Veronica Superguide. Deze ligt nu in de winkel. Marble Mania is vanaf 6 januari te zien op SBS6.

Bron: Veronica Superguide