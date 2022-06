Onder het genot van een knisperend kampvuur, een lekker warm drankje en een schitterende sterrenhemel, moet blijken of de vonk overspringt.

Normaal gesproken ga je op je eerste date bijvoorbeeld een drankje doen. Maar geef je elkaar dan wel echt een kans? En neem je wel echt de tijd voor elkaar? Het antwoord op deze vragen verschilt natuurlijk, maar één ding is zeker: op een 24-uursdate leer je elkaar pas écht kennen. En na Lang leve de liefde is dat ook in Wildkampeerders, een nieuwe datingshow van SBS in samenwerking met ANWB, het concept.

Maar meteen op de eerste date 24 uur met elkaar doorbrengen, moet je maar durven. Helemaal als je met z’n tweeën gaat kamperen. Van samen de tent opzetten tot een vuurtje stoken en eten bereiden: je bent helemaal op elkaar aangewezen. Toch zien een heleboel reislustige singles dit wel zitten. Hoe ze dat beleven zie je in het allereerste seizoen van Wildkampeerders.

In dit nieuwe programma gaan avontuurlijke deelnemers 24 uur lang op date. Ze verblijven op een romantische kampeerplek in Nederland en zijn daar overgeleverd aan het gezelschap van hun date. Gezellig koken op een te kleine campingbrander, marshmallows roosteren en diepe gesprekken rond het kampvuur voeren. De singles grijpen elk moment aan om te onderzoeken of de interesse in elkaar voldoende is om elkaar vaker te gaan zien. Slaat de vonk over of zorgt alleen het kampvuur voor wat warmte?

