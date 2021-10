In déze Italiaanse stad vindt het Eurovisie Songfestival plaats (en nee, het is niet Rome)

Het is volgend jaar alweer de 66e keer dat het Eurovisie Songfestival plaatsvindt. In 2022 is het de beurt aan Italië om een gedenkwaardige show in elkaar te zetten. Na de winst van Måneskin werd er al druk gespeculeerd over de locatie. Zou deze plaatsvinden in Rome, net als in 1991? Of wil Napels het zangfeest van 1965 proberen te overtreffen?

Dé stad

Al snel werd bekend dat deze steden niet in aanmerking kwamen. De strijd ging tussen Milaan, Bologna, Turijn, Rimini en Pesaro. Inmiddels is bekend welk van deze steden het is geworden: Turijn!

Onontdekte parel

Deze stad heeft voldoende ruimte voor het enorme spektakel, aangezien dit na Milaan de grootste stad van Noord-Italië is. De tweeduizend jaar oude stad is daarbij ook gewoon hartstikke mooi. Met haar prachtige barokarchitectuur wordt Turijn regelmatig vergeleken met Rome, Florence en Venetië, maar dan met een stuk minder toeristen. Al zal de indrukwekkende stad vanaf 2022 mogelijk meer reizigers aantrekken, als iedereen de bestemming ontdekt vanwege het Eurovisie Songfestival.

Wanneer het liedjesfestijn precies gaat plaatsvinden en wat de exacte locatie zal zijn, is nog onbekend.

Zou het weer zo'n spektakel worden als afgelopen editie? Toen vond er zelfs een huwelijksaanzoek plaats tijdens de halve finale!

Bron: AD, Turijn voor beginners.