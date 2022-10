In déze stad is het Eurovisie Songfestival 2023

De Britse omroep BBC en de European Broadcasting Union (EBU) maakten vrijdag bekend dat het Eurovisie Songfestival in de stad Liverpool wordt gehouden. Uit deze Britse stad komen The Beatles en begon de legendarische band zijn carrière. De stad kreeg de voorkeur boven het Schotse Glasgow. Van 9 tot en met 13 mei komen de deelnemende artiesten naar de evenementenhal Liverpool Arena. Het is alweer de 67e editie.

Oekraïne winnaar Eurovisie Songfestival 2022

De afgelopen editie in Turijn won The Kalush Orchestra met het nummer Stefania. Normaal gesproken is het evenement een jaar later in het winnende land, maar door de oorlog wordt dat bijna onmogelijk. Natuurlijk wordt er niet zomaar aan Oekraïne voorbij gegaan. Het is volgens de EBU wel de bedoeling dat het land in de shows van volgend jaar terugkeert.

Nederlandse inzending Songfestival

De Nederlandse S10 eindigde in mei net buiten de top 10, op nummer 11 met het liedje De Diepte. Wie in 2023 in Liverpool Nederland vertegenwoordigt, is nog niet bekend. Een commissie buigt zich weer over wie voor Nederland gaat deelnemen. Daarin zitten Eric van Stade, Cornald Maas, Jan Smit, Sander Lantinga, Carolien Borgers en Hila Noorzai.

Liverpool als Songfestivalstad

Winnaars Kalush Orchestra zijn erg blij met Liverpool. “Hoewel we nog niet het voorrecht hebben gehad om de stad te bezoeken, is het muzikale erfgoed over de hele wereld bekend. Spelen op dezelfde plek waar The Beatles begonnen, zal een moment zijn dat we nooit zullen vergeten!”, is de reactie van de groep.

Bron: NOS