In nieuwe seizoen van ‘The Crown’ is te zien hoe William Kate ontmoet

Britse media fotografeerden acteurs Ed McVey en Meg Bellamy die William en Kate spelen tijdens opnames in de Schotse plaats St. Andrews. Op de universiteit in die stad leerden de kroonprins en -prinses elkaar in 2001 kennen. Al eerder werd bekend dat deze jonge Britse acteurs in de huid van William en Kate kruipen.

Prinses Diana

Het is verder nog niet bekend wat er allemaal in het slotseizoen te zien is en hoe de serie gaat eindigen. De dood van prinses Diana in 1997 zou niet in de reeks zitten, volgens vakblad Variety. Wel gaat het over de periode daarvoor en daarna. Wanneer de serie uitkomt, is ook nog afwachten. Mogelijk wordt dit weer aan het einde van het jaar.

Kritiek op ‘The Crown’

The Crown kreeg de afgelopen jaren zowel lovende als negatieve kritieken. De makers lagen in seizoen 5 onder vuur. De grootste kritiek was dat veel scènes compleet verzonnen zouden zijn. Daarom werd een disclaimer toegevoegd: ‘Geïnspireerd door echte gebeurtenissen vertelt deze fictieve dramatisering het verhaal van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar regering vormden.’

Máxima-serie

Liefhebbers van koningshuisdrama kunnen na het slotseizoen van The Crown volgend jaar door naar de Videoland-serie over Máxima.

