In ‘WIDM’ moest iemand met een groen scherm weg: kijkers zijn enthousiast

Let op als je de aflevering nog niet hebt gezien! Dit artikel bevat spoilers.

Toch een executie in ‘Wie is de mol?’ aflevering 4

De kandidaten van Wie is de mol? 2023 werden na de test verrast. Het was niet meteen tijd voor de executie, ze kregen een avondje vrij en mochten genieten van een glas wijn en de gezelligheid.

Maar Wie is de mol? zou Wie is de mol? niet zijn als er geen bizarre wending zou komen. De ochtend erna vertelde presentator Rik van de Westelaken het slechte nieuws. Er moest toch iemand naar huis, maar dat zou wat anders gaan dan normaal.

Kofferspel

Hij vertelde de kandidaten dat niemand hun scherm te zien zou krijgen, behalve zij zelf. Maar de andere kandidaten zouden wel hun reactie zien. Hij adviseerde ze daarom om hun pokerface op te zetten. “Als jij namelijk een rood scherm hebt, bestaat de kans dat je toch in het spel blijft. Daar moet je alleen wel wat voor doen.”

Na het zien van de schermen, moesten ze verschillende koffers over de groep verdelen. Als de persoon met het rode scherm een van de drie hoogste koffers zou krijgen, zou hij of zij nog een week mogen blijven. Dit zou dan ten koste gaan van de persoon die de test daarna het slechts had gemaakt.

Anke verdeelt de koffers

We weten niet wie daadwerkelijk het rode scherm kreeg, maar dit zal waarschijnlijk Nabil, Soy of Daniël zijn geweest, aangezien zij de hoogste koffers hadden. Toch moest uiteindelijk actrice Annick Boer naar huis, terwijl zij dus een groen scherm had. Dat moest mede door de kofferverdeling van hoofdredacteur Anke de Jong.

De kijkers smullen van het psychologische spel, dat al eerder in de Vlaamse De mol te zien was.

Wat een mindfuck! #widm — esther buursink (@essiebs) 28 januari 2023

Als de Mol wist wie het rode scherm kreeg is het Nabil, als de Mol het niet wist is het Ranomi. En ik zet toch maar weer al m’n punten in op Daniël #widm — Myrte (@myrtezonderh) 28 januari 2023

#widm2023 #widm Daniel is de mol voor mij. In het doolhof als eerste pakbonnen jatten, 2e opdracht, "blijf wel hier (want ik ga vliegen)" -> voorkennis. En wel een koffer met hoge € pakken zodat het beeld ontstaat dat ie misschien een rood scherm had... — Roy Nellen 🫠 (@toproy2) 29 januari 2023

