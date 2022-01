‘Indonesische Ster’ verrast panel van ‘I can see your voice’

Het panel, bestaande uit Edsilia Rombley, Danny de Munk, Marieke Elsinga en Fred van Leer, ging meteen al de mist in bij de kandidaat die zich Indonesische Ster noemde.

Indonesische Ster bij I can see your voice

Vooral Marieke Elsinga was stellig. “Nee, ik denk niet dat zij kan zingen”, verkondigde ze meteen. “Het is lastig om te zeggen, maar ik vind… dit is een dame over wie je dan denkt: zij durft hier helemaal niet voor schut te staan met een slechte stem. En juist daarom wordt het lachen als zij straks echt gaat zingen en ze het voor geen meter kan.”

Maar zodra Aprilina, zoals de vrouw heet, naar het podium liep, sloegen de twijfels toe bij de panelleden. En bij gastartiest Jeroen van der Boom. “Nu loopt ze naar voren, de microfoon gaat anders en ze gaat staan van: ‘ik vreet je op’. Nu staat er een totaal ander type.”

Marieke bleef als een soort mantra verkondigen: “Nee zij kan het niet, zij kan het niet.”

Grootste wens Aprilina komt uit

Toch bleek Aprilina wel degelijk de sterren van de hemel te zingen. De 48-jarige vrouw groeide op in Indonesië waar ze bekend was als zangeres. Ze won diverse Aziatische zangwedstrijden en trad op in tv-programma’s. In Nederland is ze huisvrouw, maar had één droom: schitteren op de Nederlandse tv.

De panelleden keken eerst verbluft toe, maar stonden al snel op om te dansen op de melodie van I will survive.

Na afloop zei Aprilina lachend dat ze een beetje boos was op Marieke, omdat zij dacht dat Aprilina niet kon zingen. Marieke verdedigde zich nog: “Het is toch fantastisch dat je mij zo hebt bedonderd dat ik dacht dat je niet kon zingen?”

De wens van Aprilina is in ieder geval uitgekomen: ze heeft ongelooflijk geschitterd op de Nederlandse tv.

1,3 miljoen kijkers

Vrijdagavond keken bijna 1,3 miljoen mensen naar I can see your voice. Daarmee viel de vervanging van The voice net buiten de kijkcijfer top 5.

Bron: I can see your voice