Internationaal succes: Yolanthe scoort klus in Hollywood

Yolanthe doet al jaren haar best om in Hollywood door te breken, tot nu toe zonder succes. In 2013 was ze een paar minuten te zien in de film Pain and gain, maar daar bleef het bij. In Nederland is ze een stuk succesvoller met films als Liefde zonder grenzen, Just say yes, F*ck de liefde, De allergrootste slijmfilm en Oei, ik groei!

Een romantische thriller

In haar column in Grazia laat Yolanthe nu weten dat haar internationale carrière momenteel ook lekker loopt. “De romantische Amerikaanse thriller Egyptian affair, die ik eerder dit jaar heb opgenomen in Egypte, komt eind dit jaar uit. Het was heel gaaf om de rol van Safiya, een Arabische/Zuid-Amerikaanse vrouw die haar gekidnapte kind probeert terug te krijgen, te mogen spelen.”

Yolanthe’s nieuwe rol

De rol in deze film leverde haar ook een nieuwe rol op. Nadat haar tegenspeler een scène met haar op zijn Instagram deelt, wordt Yolanthe benaderd door een Amerikaanse producer. “Hij vroeg of ik auditie wilde komen doen voor een andere nieuwe film, Vacation nightmare.” Yolanthe kwam door de auditierondes heen en kreeg de rol van advocate Hanna.

Aangevallen door een stalker

De actrice is door het dolle heen en kan alvast een tipje van de sluier oplichten. “De film draait om drie vriendinnen die samen op vakantie gaan. Een van hen wordt aangevallen door een stalker. De politie doet niks, dus nemen ze het heft in eigen hand. We zijn nu volop aan het draaien in Los Angeles.”

Nieuw avontuur

Dat Yolanthe’s American dream nu eindelijk uitkomt, doet wel wat met haar. “Na de eerste draaidag stapte ik mijn auto in, zette een muziekje op en reed door de bergen terug naar huis. Het besef sloeg ineens toe dat ik aan de andere kant van de wereld was en alleen met mijn zoontje een nieuw leven aan het opbouwen ben, en nu ook de kans heb gekregen om dicht bij huis te werken en een nieuw avontuur aan te gaan.”

Bron: Grazia