Irene uit Over mijn lijk ‘plotser dan verwacht’ overleden: “Rust zacht”

In het afgelopen seizoen van Over mijn lijk maakten we kennis met Irene en haar moeder Patrizia, die beiden borstkanker hadden. Bij Patrizia kwam de kanker na tien jaar terug met uitzaaiingen in haar lever. Bij Irene kwam de kanker op een andere plek terug en werden er vijf hersentumoren ontdekt.

Terugblik op laatste ontmoeting

Tim vertelt dat hij Irene nog vlak voor haar overlijden heeft gezien. “Drie dagen voor haar overlijden zochten de regisseur van OML, Jip en ik haar nog op in het hospice in Leiden (een paar weken daarvoor dronken we nog wijn met haar in een kroeg). een prachtige plek, ze was alleen was chagrijnig over één ding: ze mocht niet binnen roken. geen sigaretten, geen jointjes. ze vond dat maar een domme regel. en daarom rookte ze, met tegenzin, maar buiten. zieker ging ze toch niet worden. een gezellig moment, en meteen ons laatste.”

“Waardig afscheid”

Echt afscheid neemt hij nog niet, want hij denkt dat hij Irene nog een keer zal zien. “Maar werd het wel de laatste keer dat we elkaar zagen en spraken. Afgelopen zaterdag was de uitvaart: ze had zelf helemaal bedacht hoe ze het had gewild en het was prachtig. de speeches, de grappen, de muziek en de warmte waarmee haar zussen en vrienden het gat opvulden wat het ontbreken van haar ouders veroorzaakte. Irene ligt nu bij haar vader en moeder, op een prachtige plek, zoals we die al zagen de eerste keer dat we bij haar voor Over Mijn Lijk. een waardige plek, na een waardig afscheid.”

Tim sluit zijn bericht af met een laatste groet aan Irene. “Dank voor alle fijne momenten, Irene. je wordt onthouden. doe je moeder de groetjes van me en rust zacht.”

