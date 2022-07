Iris Hond: “Ik wil worden gezien als muzikant”

Iris staat volgende maand in het Concertgebouw in Amsterdam met haar nieuwe concertreeks Dichtbij.

Gepassioneerd musicus

“Ik wil worden gezien als muzikant, maar vooral niet in een hokje. Hopelijk zien en horen ze ook dat ik een gepassioneerd musicus ben. Ik zou het fijn vinden als er een realistischer beeld was”, zegt Iris tegen de krant. Er is een beeld van mij gevormd dat niet verder af kan staan van wie ik ben.”

Roddelkanalen

Iris vertelt dat ze baalt van de roddels die over haar rondgaan. “Veel van wat er wordt gezegd en geschreven, vooral op de roddelkanalen, is gewoon niet waar.” Haar deelname aan het televisieprogramma Iris en de 12 dates heeft daar ook niet mee geholpen. “Ik heb onderschat dat er zo’n eenzijdig beeld van me naar voren zou komen. Destijds leek het me mooi, omdat ik alles waar ik als persoon van kan groeien, graag doe. Maar ik zou nu een andere keuze maken.”

Gekke film

Over zaken als haar affaire met Marco Borsato en haar deelname aan een programma van Ali B wil ze niet meer praten. “Wat ik heb ervaren is dat er veel wordt gezegd en ingevuld en geschreven, waar helemaal niets van waar is. Ik zie het niet als iets vrouwonvriendelijks, maar het heeft me wel beangstigd. Het is alsof je naar een gekke film aan het kijken bent. Daarom ben ik me het afgelopen jaar nog meer gaan concentreren op wie ik ben.”

Bron: Het Parool