Is dit het laatste jaar van Nicolette Kluijver bij ‘Expeditie Robinson’?

Goed nieuws voor de fans van Nicolette: in Grazia vertelt ze dat ze het werk nog lang niet zat is.

Honderd jaar

Nicolette vindt het heel bijzonder dat ze onderdeel is van Expeditie Robinson. “De kandidaten maken hun droom waar. Het is een once in a lifetime voor ze”, vertelt de presentatrice “Het is zo gigantisch tof om mee te doen. En wij staan aan de zijlijn en mogen ze begeleiden. Dat is heel leuk om te doen, dat kan ik ook nog wel honderd jaar doen.”

Geluksmoment

Het nieuwe seizoen wordt dit jaar opgenomen in Maleisië. Volgens de presentatrice is het absoluut geen straf om daar te zitten. “Je bent alleen maar bezig met Expeditie Robinson. Je gaat eten, meestal krijg je dan de teksten en ga je dan naar een spel. Dat is al heel vroeg, voor dag en dauw zit je in een boot.” Ondanks de vroege uren, noemt Nicolette het een ‘geluksmoment’.

Wennen

Als de opnames er na zes weken opzitten, moet Nicolette altijd weer wennen. “Je bent zes weken non stop bezig geweest met Expeditie Robinson. “De gespreksstof gaat erover, ik heb het nieuws niet gelezen en dan in één keer is het klaar en moet je weer terug.”

Mooiste seizoen tot nu toe

Twijfel je nog om aan het nieuwe seizoen te beginnen? Nicolette adviseert je om toch echt te gaan kijken, want volgens haar is dit ‘het mooiste seizoen tot nu toe’. “Er zit alles in wat we hoopten en meer. Iedere keer dachten we: als dit het al is… En dan ging het toch nog een stapje verder.”

Bron: Grazia