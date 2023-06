Is Marco Borsato weer terug bij zijn ex-vrouw Leontine?

Roddelblad Story deelt foto’s van de veelbesproken zanger bij het huis van zijn ex-vrouw. Zijn Marco en Leontine dan toch weer samen?

Rechtszaak tegen Marco Borsato

Even een stapje terug. Maandenlang was het stil rond Marco, die onder vuur kwam te liggen nadat er via juicekanalen en het programma BOOS geruchten naar buiten kwamen over grensoverschrijdend gedrag van onder meer Marco tegenover kandidaten van The voice (kids). Een onderzoek en rechtszaak volgden.

Het Openbaar Ministerie besloot in maart dit jaar om Marco niet te vervolgen voor grensoverschrijdend gedrag tijdens The voice of holland. Dat was een stap in de goede richting, zei zijn dochter Jada, al loopt er wel nog steeds een andere misbruikzaak tegen Marco. Toch lijkt er nu wel wat licht aan het einde van de tunnel voor de zanger.

Betrapt

Story-fotograaf Edwin Smulders spotte hem namelijk bij het huis van zijn ex-vrouw Leontine Ruiters. Naar verluidt kwam Marco samen met zijn dochter Jada in zijn elektrische Porsche Taycan aanrijden. Marco en Jada haastten zich naar binnen, waar ook Leontine en Marco's jongste zoon Senna zou zijn.

Stiekeme ontmoetingen

Natuurlijk kan dit gewoon een simpel bezoekje zijn om het over de kinderen te hebben, maar volgens ‘betrouwbare bronnen’ gaat het niet om iets eenmaligs. Er zou sprake zijn van meerdere stiekeme ontmoetingen, waarbij de vonk opnieuw zou zijn overgeslagen tussen Marco en Leontine.

Allebei vrijgezel

Leontine had niet zo lang geleden nog een relatie met John Huiberts. Maar die liefde was van korte duur. In februari lieten Leontine en John weten uit elkaar te zijn. Het zou dus zomaar waar kunnen zijn, dat ze openstaat voor een verzoening met haar ex Marco. Zou hij daarom de laatste tijd vaker met een grijns op zijn gezicht worden gespot?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Ook actrice Pamela Teves heeft mooi liefdesnieuws:

Bron: Story