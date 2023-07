Isa Hoes staat na turbulente tijd open voor de liefde: “Het lijkt me gek als ik alleen eindig”

Onder de douche ontdekte ze het knobbeltje in haar borst. Meteen begint ze met het opschrijven van haar gedachtes. Het vormt de basis van haar nieuwste boek, Over Leven. In een interview met LINDA. vertelt ze dat het moeilijkste voor was dat ze aan haar kinderen moest vertellen dat ze borstkanker had.

“Dat was moeilijk, vooral als moeder. Ik wilde ze geen slecht nieuws brengen – ze hebben genoeg meegemaakt. Hebben al een ouder verloren. Maar ik kon toen ook nog niet beloven dat het goed zou komen. Dat wist ik niet, daar ging ik maar van uit.”

Wake-upcall

Ze overwon de ziekte en de kanker schudde haar wakker. Ze was eigenlijk helemaal niet zo happy als dat ze dacht. “Het was een wake-upcall,” vertelt ze. “Mijn beste vriendinnetje merkte op dat ik ook al anderhalf jaar niet gelukkig was – ik had mijn passie weg laten vloeien. Ik miste het spelen. Op de set staan, daar word ik gelukkig van. En weer reizen.”

Twee jaar later is dat haar gelukt. Ze is in het buitenland voor opnames van een nieuwe film. “Hoe leuk is dat. Het is me gewoon gelukt. Het is ruim twee jaar geleden dat ik de kanker in mijn borst ontdekte en nu sta ik alweer hier. Mijn leven heeft zo een betere wending gekregen. Ik zie echt een Isa voor en een Isa na. Afkloppen dat het zo blijft.”

Een nieuwe partner

Bij dat nieuwe leven zou Isa graag een nieuwe partner zien. “Ik sta er wel echt voor open. Vlinder is geslaagd en vliegt uit. Misschien gaat ze zelfs wel naar het buitenland, dat wil ze graag. Daarmee krijg ik ook meer ruimte om meer te doen. Dat vind ik heel spannend. Het gaat natuurlijk niet alleen over de liefde, maar het gaat ook over het voluit mogen leven. Als daar een man bij komt is het hartstikke leuk. Zo niet, dan is het ook oké. Maar ik ben wel heel erg van de liefde. Het lijkt me gek als ik alleen eindig. Maar ja, je weet het niet.”

Bron: LINDA.