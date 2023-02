Iven Cudogham uit ‘Een huis vol’ schrijft boek over vaderschap (en dit is wanneer je het scoort)

In Een huis vol genieten we van het hectische gezinsleven van Iven, Cynthia en hun zeven kinderen. Dankzij Ivens boek krijgen we nóg in een intiemer kijkje achter gesloten deuren.

Tips en verhalen

In het boek Papa! bespreekt Iven bovendien allerlei opvoeddilemma’s en deelt hij handige tips voor andere ouders. Daarnaast lezen we natuurlijk grappige, ontroerende en spraakmakende verhalen van het drukke bestaan van een gezin van negen. Ook voor praktische zaken zit je goed met het boek. Hoeveel pakken melk gaan er bijvoorbeeld doorheen?

Goed nieuws: je hoeft niet te wachten. Het boek Papa! van Iven ligt nu al in de winkels.

Bron: RTL Boulevard