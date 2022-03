Ivo Niehe keert (al heel snel!) terug met nieuwe televisieshow

Pak je agenda er maar bij, want vanaf 27 maart is hij iedere week te zien in Ivo op zondag.

Nieuwe televisieshow

Na veertig jaar werd de laatste uitzending van de TV show begin januari voor het laatst uitgezonden. Maar helemaal stilzitten is niks voor Ivo. In dit nieuwe Avrotros-programma gaat de presentator op zoek naar het ontspannen zondagochtendgevoel. Hiervoor gaat hij in gesprek met inspirerende kunstenaars en leert hij meer over kunst en cultuur.

Kunst- en cultuursector

Ivo kijkt uit naar de komst van zijn nieuwe programma. “Eerlijk is eerlijk, we zijn vorig jaar enigszins overvallen door het onverwachte succes van de twintigdelige serie over 40 jaar TV Show. Dat vroeg om een vervolg”, zegt de presentator. “Daarnaast liep ik al langere tijd rond met het idee om een programma te maken met veel aandacht voor kunst en cultuur, de sector die de afgelopen twee jaar zo zwaar getroffen is”, vertelt de presentator.

Inspirerende combinatie

Volgens Niehe wordt Ivo op zondag een zeer persoonlijk programma, dat perfect past in de sfeer van de zondagochtend. “Met beelden uit ons archief van iconen als Che Guevara, Desmond Tutu, Rudolf Nurejev, Ursula Andress, Roger Moore en Audrey Hepburn, naast acteurs, beeldhouwers, schilders, conservatoren, dansers en musici van nu - een inspirerende combinatie.”

Ivo op zondag is vanaf 27 maart elke zondag om 11.00 uur te zien bij Avrotros op NPO 1.

