Om zijn alfavrienden een poepie te laten ruiken, was het Nicks missie om zijn krachttraining naar een hoger niveau te tillen. Niet voor een ‘kijk mij nou’-momentje, maar om hen te laten zien dat je met een veganistisch dieet ook gespierd kunt zijn.

De sixpack van Nick Schilder

Mocht de wasmachine het in huize Schilder begeven, dan kan Kirsten altijd nog de was draaien op de stevige blokjesbuik van haar man. Hij ziet er ab-normaal uit tijdens zijn shoot voor het mannenblad. Vol trots toont Nick de eerste kiekjes van het eindresultaat bij Beau.

Een van de foto's van Nick Schilder in Men's Health. Beeld Beau/Men's Health

Veganistisch

Nick begon in 2010 met krachttraining, onder begeleiding van coach en adviseur Jasper Smits. “Dit was een bucketlist-item, ooit wil ik dit niveau halen. Maar het was moeilijk om een beweegreden te vinden.” De motivatie om drie maanden Spartaans te leven bleef lange tijd uit, tot afgelopen zomer.

“In de zomer zat ik te eten met een groep alfamannetjes. Ik bestelde alleen maar veganistische dingen en werd compleet belachelijk gemaakt, want het is ‘konijnenvoer’. ‘Veganisten zijn altijd magere, bleke mannetjes en zien er altijd slecht uit.’ En: ‘Ik moet wel veel kip eten, want ik doe aan krachttraining.’ Toen dacht ik: dat zijn allemaal misvattingen. Dat is gewoon niet waar.”

Nick kreeg gelijk: hij nam de uitdaging aan, trainde zich suf, at compleet veganistisch en zie hier het resultaat.

Het nummer (van Men’s Health, niet van Nick, helaas) is vanaf 11 februari verkrijgbaar.

