Jaaa: op deze datum start het nieuwe seizoen van ‘Expeditie Robinson’

Momenteel is het komkommertijd op televisie, maar dat duurt niet lang meer. Na de zomer keren veel van onze favoriete programma’s terug. Eén daarvan is Expeditie Robinson.

Nieuw seizoen ‘Expeditie Robinson’

Het nieuwe seizoen is namelijk vanaf 2 september te zien. De eerste aflevering is op die zaterdagavond te zien. Wie er dan geen genoeg van kan krijgen, heeft gelukt: er wordt namelijk een heus Expeditie Robinson-weekend gehouden. De tweede aflevering van het seizoen wordt een dag later, op zondagavond 3 september, uitgezonden. Daarna gaat het seizoen zoals gebruikelijk verder en is er elke week op zondagavond om 20.00 uur een aflevering te zien.

Wie zich aankomend seizoen moet zien te redden op een onbewoond eiland is nog niet bekend, wel weten we wie het programma presenteert. Nicolette Kluijver is net als de afgelopen seizoenen de helft van het presentatieduo. Vorig seizoen werd zij nog bijgestaan door Rick Brandsteder, dit jaar neemt Art Rooijakkers het stokje over. Rooijakkers zou het programma eigenlijk in 2022 al presenteren, maar toen kreeg hij stemproblemen waardoor dat niet doorging. Rick Brandsteder nam het toen last minute over.

Nicolette over de levenslessen die ze leerde van haar moeder:

Bron: RTL