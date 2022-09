Jaap Reesema in tranen in ‘Beste zangers’ door speciaal nummer van Claudia de Breij

Met haar eigen vertaling van Diamond of the soles on her shoes weet ze een gevoelige snaar bij Jaap te raken.

Jaap Reesema in ‘Beste zangers’

Het 15e seizoen is een heus jubilieumseizoen en staat in het teken van iconische liedjes, persoonlijke verhalen en nieuwe vriendschappen. Dit seizoen zingen Jaap Reesema, Ferdi Bolland, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena, Blanks en Roxeanne Hazes elke week weer de sterren van de hemel.

Ontroerende momenten

De zangers vertolken vanuit een prachtige Spaanse villa wekelijks elkaars liedjes die voor mooie verhalen, muzikale verrassingen en zeker ook ontroerende momenten zorgen. Ook in de aflevering van donderdagavond vloeiden de tranen rijkelijk.

De vijfde aflevering staat in het teken van Jaap Reesema. Eerder wist de zanger zijn collega’s al te ontroeren met zijn covers, maar dit keer is het Jaap zelf die huilt.

Overgewicht

Hij vertelt bijzonder openhartig over de scheiding van zijn ouders en hoe hij daarna 35 kilo aankwam en niet lekker in zijn vel zat. En precies daarover schreef Claudia de Breij een nummer. Ze is namelijk erg vertederd door het verhaal van Jaap. Met haar eigen vertaling van Diamond of the soles on her shoes zingt ze Jasje van goud. Het gaat over de tijd dat Jaap zich niet comfortabel voelde in zijn lichaam door zijn overgewicht.

Volle bak huilen

Reesema kon zijn tranen niet bedwingen. “Ik was nooit met tekst bezig, melodieën raken mij normaal gesproken. Maar die tekst van Claudia... zij is een woordkunstenaar. Dus dat was volle bak huilen, ja”, vertelt hij in een interview met het AD. Ook de kijkers thuis pinken een traantje weg. “En Claudia de Breij ramt weer de muzikale spijker op de kop”, schrijft een kijker dan ook op Twitter.

Benieuwd naar het nummer van Claudia? Je kunt Jasje van goud hieronder bekijken:

#BesteZangers kippenvel weer, hoe mooi is dit — Marianne Klerks (@marianneklerks) 8 september 2022

Claudia de Breij mag van mij het Goud van de avond #BesteZangers — Otto Paulinus (@OttoPaulinus) 8 september 2022

#BesteZangers Jemig, nooit geweten dat die #claudiadebreij zo goed is. — Marjorie Lauwers (@WistikhetMar) 8 september 2022

vind dit zo mooi #BesteZangers — Ymke 🤠 (@heyitsymke) 8 september 2022

@claudiadebreij ik ben het niet altijd met je eens, maar dat ‘Jasje van goud’ is gaaf. #BesteZangers — Arjan Kropman (@ArjanKropman) 8 september 2022

Ben zeker geen Claudia de Breij-afficionado, maar dit doet ze - eerlijk is eerlijk - alleraardigst 😌👌#bestezangers — * (@Soul7Food) 8 september 2022

En @claudiadebreij ramt weer de muzikale spijker op de kop !!!#BesteZangers #jasjevangoud — Nathalie (@BlondeBoeddha) 8 september 2022

Bron: Beste zangers, Twitter