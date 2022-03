Jaap Reesema ontroert luisteraars met lied over de oorlog voor zijn zoontje

Hij bracht vandaag op Radio555 het lied Mijn kleine presidentje ten gehore.

Jaap Reesema schrijft prachtig lied voor Radio555

Het nummer gaat over een kind dat aan zijn ouders vraagt over de oorlog, en is geïnspireerd op zijn eigen zoontje. Jaap legt uit: “Mijn kinderen hebben vragen, we zitten allemaal met vragen. Het ontroert mij elke keer weer als mijn oudste zoontje Muck (5) met vragen en oplossingen komt over de situatie in Oekraïne. Moet ik hem eerlijk antwoorden?”

Onbevangenheid

Hij vervolgt: “Hij is 5 dus ik vertel hem niet altijd de waarheid. Toch kunnen we een hoop leren van de onbevangenheid van kinderen. Ik word zo emotioneel van zijn visie. Ik kon niet anders dan hier een nummer over schrijven.”

Reacties

Jaap weet een heleboel luisteraars met het nummer te ontroeren. Op Instagram stromen de reacties binnen. “Tranen in mijn ogen en een brok in mijn keel. De ‘volwassenen’ op de wereld kunnen veel kinderen leren”, schrijft een fan.

Een ander laat weten: “Aan het autorijden terwijl je dit zong... Jeetje Jaap... Heb de auto even aan de kant gezet! Je stem raakt me altijd maar dit is zo herkenbaar met kinderen. Prachtig!”

